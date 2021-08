Jimenez e Reis conquistam a pole position na Trophy na 1ª etapa do Porsche Endurance Series

Automobilismo



Publicado em 14 de ago de 2021 e atualizado às 10:38

Dupla da Maxon Racing sai na frente nos 300 km de Interlagos, prova que abre o campeonato das provas de longa duração

A dupla da Maxon Racing Sérgio Jimenez e Edson Reis abriu o fim de semana da etapa de abertura do Porsche Endurance Series, marcando a pole position na categoria Trophy. A prova de 300 km acontece amanhã (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

A sexta-feira de treinos no mais tradicional circuito paulista, foi marcada pela instabilidade climática, que atrasou a programação de treinos livres e do classificatório. A programação previa o qualify com os profissionais fazendo a primeira sessão de treinos e os gentlemans acelerariam na segunda parte. Com a chuva que não deu trégua, a decisão da direção de prova foi de que apenas os profissionais cumprirem a programação.

Jimenez fez valer de toda sua experiência para marcar a volta mais rápida e conquistar o lugar de honra do grid. “O dia foi conturbado em função do clima. Esse chove e seca atrapalha bastante, mas conseguimos fazer um bom tempo no meu classificatório para conquistarmos a pole.

Devido o tempo instável e preservando a segurança de todos a decisão do classificatório foi bastante acertada. Essa é a primeira pole position da Maxon e isso nos enche de orgulho! Amanhã vamos batalhar muito por essa vitória”, destacou.

Edson Reis, que faz sua estreia no campeonato de corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil também acredita em uma grande corrida. “Começamos o final de semana bem e acredito muito no nosso potencial. Estou muito feliz com a pole position e como disse o Jimenez vamos batalhar pelo topo do pódio”, analisou.

A primeira etapa da Porsche Endurance Series acontece neste sábado (14), com largada às 10h45, com transmissão ao vivo da Band e do Sportv, a partir das 10h30.

A empresa TecLub

A TECLUB é a produtora da marca Maxon Oil, marca paranaense que produz mensalmente mais de 1 milhão de litros de lubrificantes acabados, tendo uma participação importante no mercado nacional. A Maxon Oil vem com força em 2021 buscando se consolidar como uma marca de renome que entrega um produto de qualidade e excelência.

A Maxon Racing

A Maxon Oil reforça sua posição de investidora do automobilismo brasileiro, com o apoio a cinco pilotos, nas principais categorias do país – a Stock Car (Sérgio Jimenez), a Copa Truck (Daniel Keleman), a Porsche Cup (Edson Reis), a Copa HB20 (Lucas Bornemann), e a Sprint Race (Luis Debes), além ser patrocinadora oficial da Copa Truck.

Jornalista Responsável: Glauce Schütz