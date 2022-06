Jive mira em retrofit no mercado nacional e internacional 

O mercado de retrofit é uma das apostas da Jive Investments para os próximos anos. Dados da Fundação João Pinheiro afirmam que o país tem um déficit habitacional de 5.8 milhões de moradias e a Jive vê no segmento uma solução – entre outras inúmeras – para esse problema estrutural, mas não só se limitando a esse setor. Com mais de 1.000 imóveis em sua carteira, a companhia se prepara para entregar, em junho, depois de seis meses de obras, o Edifício Capemi, na região central de Salvador.

Em 2021, a gestora comprou cinco prédios para retrofit no eixo Rio – São Paulo e fez seu primeiro investimento internacional neste setor, um residencial em Nova York, na região do Queens.

Segundo João Oliveira, sócio da Jive e um dos responsáveis pela área, o movimento faz parte de uma tese de investimentos da empresa. Atualmente, a Jive possui R$ 8,2 bilhões em ativos sob gestão, R$ 24 bilhões em valor de face. Deste montante, 5% está voltado para projetos de retrofit.

“Estamos nos preparando para entregar projetos de grande importância como o Capemi e o empreendimento RBS 700, em São Paulo. A Jive está investindo bilhões de reais nacionalmente e no mercado norte-americano. Temos seis imóveis em retrofit em seis cidades diferentes: São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, Salvador, Goiânia e Fortaleza”, explica o executivo.

O Edifício Capemi fica na Av. Antônio Carlos Magalhães, 3.840, no bairro da Pituba, ao lado do Shopping da Bahia, referência em Salvador. O empreendimento comercial conta com 8 andares, 12.200 m² de área útil e mall de lojas no térreo e sistemas automatizados. A área nos arredores também vem recebendo revitalização, com oferta de transporte público: ônibus, BRT e Metrô. Confira mais informações sobre o projeto: https://www.edificiocapemi.com.br .