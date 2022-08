“Jô era gente de fato”, relembra jornalista Ana Maria Tahan

O ano era 2006 e Jô Soares surpreendeu os telespectadores do seu programa na TV Globo. Naquela noite, no lugar dos entrevistados de praxe, ele reunia um time formado por nomes femininos da imprensa para comentar episódios relevantes do noticiário político.

Esse grupo ficou conhecido como as Meninas do Jô e perdurou por 11 anos, variando sua formação. Um nome esteve presente da sua criação ao término: a jornalista Ana Maria Tahan. Ela rememorou a convivência com o apresentador, que morreu na última sexta-feira (5/8).

“Nesses anos todos dedicados ao jornalismo, nunca conheci alguém que reunisse tanto conhecimento cultural como o Jô. Ele conhecia muita coisa e falava sobre tudo com muita propriedade”, disse.

