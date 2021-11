João Pedro Orban conquista duplo Top-5 na Granja Vianna

Automobilismo



Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 00:27

Depois do décimo tempo na classificação, kartista ficou na sexta posição na geral nas duas baterias da etapa da Copa São Paulo/KGV de Kart do fim de semana.

João Pedro Orban voltou a viver um fim de semana positivo dentro da pista pela Copa São Paulo/KGV de Kart. Na etapa disputada no último sábado (6), no Kartódromo Granja Vianna, em Cotia (SP), o garoto conquistou um duplo Top-5 entre os rookies (novatos) na categoria Rotax Max: Orban foi o quinto colocado na primeira bateria e terminou uma posição à frente na prova complementar. Em ambas, ele finalizou na sexta colocação na geral, em meio a um grid de 15 karts.

As baterias comprovaram o ótimo ritmo de corrida de Orban, que não havia conseguido resultados tão expressivos na classificação, quando assinalou o décimo tempo. “Melhoramos muito o kart entre o qualify e a primeira bateria. Ganhei quatro posições e tive disputas muito intensas a todo o tempo. É um grid de alto nível e não tínhamos pneus competitivos, mas não podíamos trocar, do contrário creio que poderíamos ter chegado mais à frente”, observou.

A disputa mais intensa do fim de semana, possivelmente, foi na segunda bateria, quando Orban conquistou a sexta colocação ao cruzar a linha de chegada lado a lado com um rival: segundo a cronometragem, foram apenas 44 milésimos à frente do sétimo colocado. “Me diverti bastante, mas ainda temos compromissos a serem cumpridos no ano, como o Campeonato Brasileiro, então quero continuar treinando e me dedicando para chegar o mais bem preparado possível em cada competição”, finalizou.

O Campeonato Brasileiro de Kart será a principal competição na qual João Pedro Orban vai competir nesta reta final de temporada. A disputa em 2021 será no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), de 6 a 18 de dezembro.

MS2 Comunicação – Glauce Schütz