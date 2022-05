João Pedro Orban quer se aproximar da liderança na Copa São Paulo

Se aproximar ainda mais da liderança do campeonato é o objetivo de João Pedro Orban para a próxima etapa da Copa São Paulo KGV de Kart, que ocorre neste fim de semana no Kartódromo Granja Vianna, em Cotia (SP).

Hoje, Orban ocupa a terceira posição do campeonato na categoria Rotax Max / Masters, com 74 pontos, apenas 14 atrás da liderança. E com 34 pontos em jogo em cada etapa, o paulista confia que pode encerrar o fim de semana até mesmo no comando da tabela.

“Vamos para a quarta etapa do campeonato e, até aqui, estive entre os três melhores em algum momento em todas as etapas disputadas”, conta Orban. “Ainda não vencemos, mas estamos sendo muito regulares e, com 10 etapas previstas no campeonato, creio que isso seja mais importante neste momento do que arriscar tudo pela vitória. Vamos outra vez em busca de um ritmo forte e pontos importantes para que a briga pelo título não saia do nosso radar”, destacou.

Depois de uma prova difícil na Copa São Paulo Light, no fim de semana do Dia das Mães, em que foi atingido por um adversário e teve problemas em seu kart, Orban não quer que o resultado ruim atrapalhe sua performance. “Tenho estado muito concentrado na Copa São Paulo KGV e temos conseguido colher os resultados na pista. Na Copa São Paulo Light, as coisas não tem ido como gostaríamos, mas tudo é um aprendizado e estou pronto para ir cada vez melhor”, completou.

A quarta etapa da Copa São Paulo KGV de Kart terá suas provas disputadas neste sábado (28), com duas baterias. A primeira largada na classe Rotax Max / Masters ocorre às 13h10.

