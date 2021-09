João Pedro Orban vence na Rotax Max Rookie pela Copa São Paulo

O fim de semana foi de vitória para João Pedro Orban. Piloto regular da Copa São Paulo Light de Kart e com atuação na temporada pela Copa Brasil, o garoto disputou a sétima etapa da Copa São Paulo KGV de Kart, no Kartódromo Granja Vianna, em Cotia (SP). E a experiência não poderia ter sido melhor: na categoria Rotax Max, Orban venceu a prova entre os rookies (estreantes) e chegou na segunda colocação na classificação geral, resultado muito comemorado pelo piloto e sua equipe.

“Foi um fim de semana e tanto!”, contou Orban sobre a experiência na Copa São Paulo KGV. “Tivemos um grid geral com 14 pilotos e altos níveis de disputa. Esta não é uma competição na qual eu corro regularmente. Muitos adversários já conheciam a pista e o kart melhor do que eu, então estou muito feliz com o que conquistei”, prosseguiu. “Agradeço à minha equipe Mauro Competições e à minha família pelo suporte, foi uma prova sensacional e já estou com vontade de voltar!”, vibrou Orban.

Orban, que faz a temporada completa da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo Ayrton Senna, dentro do complexo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), não descarta realizar novas provas ainda nesta temporada na competição paralela. “O Kartódromo da Granja Viana tem uma excelente estrutura e traçado. É um campeonato de alto nível em que gostaria de estar mais presente, então talvez possamos disputar uma ou outra corrida aqui ainda em 2021”, analisou.

O jovem kartista volta às pistas já no próximo fim de semana, com a sétima de dez etapas previstas da Copa São Paulo Light. As provas ocorrem neste sábado (11), no kartódromo de Interlagos.