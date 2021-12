João Roma visitou Itamaraju e municípios afetados pelas chuvas

Destaque



Publicado em 20 de dez de 2021 e atualizado às 10:09

O ministro da Cidadania, João Roma, visita neste domingo (19) seis municípios do Sul e Extremo Sul da Bahia atingidos pelas fortes chuvas nas últimas semanas e afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem adotado, desde o início do temporal, ações para preservar vidas e mitigar o sofrimento das pessoas. A agenda do ministro inclui visitas às cidades de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Medeiros Neto, Eunápolis, Jucuruçu e Porto Seguro.

Participam das visitas o secretário nacional da Defesa Civil, Coronel Lucas, os deputados estaduais Capitão Alden, Talita Oliveira e Robinho, além do deputado federal Cláudio Cajado. De acordo com Roma, o governo federal está presente na Bahia desde o final de novembro quando as chuvas começaram em Itaberaba.

“O governo federal tem buscado todas as ações possíveis para mitigar o sofrimento da nossa população e poder, através dessa união de forças, preservar vidas, diminuir o sofrimento da nossa população. Todos estão trabalhando para que o quanto antes o Extremo Sul possa sim voltar suas atividades com normalidade, poder minimizar o sofrimento da nossa população e através dessa cooperação a gente poder cada vez mais contribuir para o desenvolvimento da região”, disse.

Entre as ações adotadas, ele citou a liberação de recursos para os municípios atingidos, além do envio de mais de 50 mil cestas de alimentos, por meio do Ministério da Cidadania, para as pessoas da região. Roma voltou a destacar que o momento pede cooperação e não disputa política.

“Esse é o momento que a população de Extremo Sul pede socorro e quem pede socorro não quer saber de onde está vindo ajuda. Esse não é o momento portanto de queda de braço nem disputa política, ideológica ou partidária. Esse é um momento de união de todos nós para que possamos sim contribuir para melhorar a vida do povo do Extremo Sul da Bahia e que possamos cada vez mais, de maneira conjunta, poder contribuir para minimizar o sofrimento e retomar as atividades com normalidades na região”, destacou.