João Silva e Schynaider falam sobre diferença de 15 anos de idade

João Silva e Schynaider Moura bateram um papo com a equipe da coluna LeoDias que esteve presente no Baile do BB, na última sexta-feira (26/8). Os dois comentaram sobre a diferença de 15 anos de idade que compartilham e como isso influencia seu relacionamento.

Segundo o casal, a maturidade de ambos é a chave para este namoro. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, disse a modelo.

“Acreditar nisso é o mais importante, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Temos que saber quem somos, nossa trajetória, dar valor a isso”, completou Schynaider.

Carreira na telinha

Estreante na TV aberta, João Guilherme Silva pôde finalmente ver seu sonho se tornar realidade neste ano. O co-apresentador do Faustão na Band compartilhou com esta equipe a felicidade de trabalhar ao lado de seu pai, Fausto Silva.

“Sempre curti televisão. Estou realizando o grande sonho da minha vida que é estar em uma e acima de tudo, trabalhando com meu pai. Quando eu for pai, eu quero ter 10% disso que ele representa pra gente”, disse.

João continuou exaltando a companhia diária do pai: “Essa coisa de trabalhar com o pai é maravilhosa, tem gente que não gosta de trabalhar com família, mas pra mim está sendo maravilhoso. Essa relação profissional é de muita admiração.”

