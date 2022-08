Joelma é obrigada a pagar multa por abandono de imóvel: saiba valor

Joelma está envolvida em um problema na Justiça após comprar um imóvel no nome da filha, Natália Mendes Sarraf. A cantora e a herdeira compraram um imóvel em Goiânia no valor de mais de R$ 3 milhões e acordaram um sinal de R$ 120 mil, dividido em 11 parcelas. Segundo os proprietários, esse valor nunca foi pago.

Agora, a artista pode ter que arcar com um valor caro em multas. Os advogados dos proprietários pedem que o contrato seja desfeito retroativamente, com pagamento de multa de cerca de R$ 370 mil, indenização pelo uso do imóvel e pelas despesas durante o tempo em que ela esteve lá, no valor total de R$ 35 mil. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Joelma chegou a se defender afirmando que deixou de pagar por causa da pandemia da Covid-19, mas a Justiça entendeu que o período para o pagamento, em 2019, antecede a pandemia.

