Joelma x Ximbinha: cantora manda indireta após suposta proibição judicial e causa polêmica

Mais um episódio polêmico envolvendo Joelma! Dessa vez, a cantora se manifestou após uma suposta proibição judicial de uso da marca “Calypso” ao intitular sua nova turnê de “Isso é Calypso”.

Porém, nesta última terça-feira (16), o programa ‘A Tarde é Sua’ (RedeTV!) informou que Joelma teria perdido a disputa judicial contra o ex-parceiro, Ximbinha. A atração vespertina relatou que o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) negou o pedido de processo da artista, já que a marca “Calypso” é de propriedade da ex-Banda Calypso, comandada pelo ex-casal.

Em um trecho da nota divulgada no site do jornalista Hugo Gloss, o time jurídico de Joelma rebateu as informações do programa: “Não consiste em vitória de qualquer lado, já que não existe qualquer exclusividade para o uso da expressão ‘Calypso’”.

Nas redes sociais, Joelma se manifesta sobre nova polêmica Nas suas redes sociais, Joelma se manifestou sobre o episódio dessa nova polêmica. Pelo Twitter, a cantora explicou o significado de “Calypso”. Já no seu perfil no TikTok, a artista publicou um vídeo e mandou uma indireta sobre o caso.

A tia vai ser didática… Calypso é um ritmo e eu tenho muito orgulho de ser pioneira na representação desse RITMO.

Eu sou calypso e isso é calypso!

Boa noite, fiquem com Deus!

Bjs jô

— Joelma #IssoéCalypsoNaAmazônia (@Joelma) August 16, 2022

@joelmaareal Boa noite! #EuSouCalypso ♬ som original – Joelma

