Jogador completa Elden Ring apenas usando só a sua bunda

Desde o lançamento de Elden Ring já se passaram quase 2 meses e, enquanto isso, os jogadores não pararam de descobrir novas maneiras e divertidas de terminar o jogo que conta com chefes lendários no mundo criado por Miyazaki. A maneira mais nova de terminar o jogo vem de um jogador literalmente dando bundadas, usando o Ground Slam Ash of War.

O feito foi conquistado pelo streamer Distortion2, que inclusive é o detentor do recorde de speed run por terminar o Eldão em 9 minutos. Distortion2 também tem outros feitos como lutar contra Malenia e fazer speed run em todos os chefes principais em menos de 2 horas, usando um personagem de nível 1.

Distortion2 começou sua jornada usando a bundada como a única ferramenta de ataque para terminar o jogo. Com um speed run um pouco acima de 2 horas, os jogadores podem ver toda a glória de Distortion2 e suas bundadas em frente aos chefes mais temíveis do jogo, como Radahn até Malenia.