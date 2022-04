Jogador consegue finalizar Dark Souls 3 sem andar

Não é de hoje que os jogadores fazem de tudo para finalizar tal jogo de maneiras bem estranhas e complicadas. A moda do momento é o grande Elden Ring, mas alguém decidiu fazer um conteúdo interessante com Dark Souls 3.

Conhecido como ymfah no YouTube, ele fez um desafio nada fácil, que é finalizar Dark Souls 3 sem andar, ou seja, não dar nenhum passo utilizando WASD ou analógico.

Então, para conseguir se movimentar, no começo ymfah apenas ficou atacando o vento, assim o seu personagem consegue se movimentar para frente, mas ele encontrou outro método, que é utilizando uma adaga, juntamente com um pulinho para frente. E para mudar a câmera de lugar, foi utilizado a mira do arco.

ymfah revela que isso não foi nada fácil de se fazer e demorou exatamente 4 meses para finalizar o jogo desta maneira estranha. Ele também diz que acabou gastando $2649.99 dólares durante a criação do vídeo.

Mas pelo pelos, o vídeo foi um grande sucesso com o público e já conta com mais de 1.428.880 de visualizações. O vídeo é bastante extenso e foi bastante editado para ficar o mais curto possível para o público.