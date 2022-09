Jogador da Udinese tem casa assaltada na Itália

O meio-campista alemão Tolgay Arslan, da Udinese, e um dos autores do gol da importante vitória contra a Inter de Milão, teve sua casa assaltada no último domingo (18/9).

De acordo com as autoridades locais, o crime aconteceu no período da tarde em Pagnacco, uma pequena cidade localizada na província de Údine, no norte do país.

Arslan descobriu o ocorrido quando voltou para casa, logo depois de ter celebrado com os companheiros de equipe a quinta vitória consecutiva da Udinese na Série A da Itália.

As investigações são conduzidas pela polícia de Remanzacco e Feletto Umberto, que também está visualizando as câmeras de segurança da residência.

Os criminosos teriam levado por volta de 12 mil euros (cerca de R$ 62,5 mil) em dinheiro, além de joias de ouro e dois laptops.

Revelado pelo Hamburgo, o jogador de 32 anos de idade tem passagens por Alemannia Aachen, Besiktas e Fenerbahçe. O alemão está na Udinese desde 2020.