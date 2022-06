Jogador do PSG diz que ainda confia em Neymar melhor do mundo

O astro Neymar não alcançou o nível na carreira que muitos esperavam, em função de todo seu talento no futebol e possibilidade de virar o melhor do mundo. Mas, mesmo com 30 anos, o jogador ainda conta com a confiança de alguns de seus companheiros no PSG, como é o caso do meio-campista Ander Herrera.

“Enquanto jogador, ele faz parte do top-5 do mundo. Eu achava que o Neymar já poderia ter vencido uma Bola de Ouro (como melhor do mundo), mas não descarto que isso ainda possa acontecer”, disse neste domingo, em entrevista ao diário AS.

Melhor do mundo? Números decepcionantes de Neymar

A temporada 2021/22 de Neymar pelo PSG ficou longe de ser brilhante. O atacante – que vem sofrendo muitas contusões nos últimos anos – entrou em campo 28 vezes pelo time francês , marcando 13 gols e construindo oito assistências para os companheiros.

Independentemente do desempenho em queda do colega de time, Ander Herrera destaca a importância de Neymar fora dos gramados. “Somos muito amigos. Ele é um grande companheiro de time”, exaltou.