Jogadores não estão voltando para Halo Infinite com a chegada da Temporada 2

A Temporada 2 já se encontra disponível em Halo Infinite e muitos jogadores acreditavam que graças a nova temporada, a galera que abandonou o título, voltaria para o campo de batalha, mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu.

Quando o modo online de Halo Infinite foi lançado, o jogo fez um enorme sucesso com os jogadores do PC via Steam e no Xbox, mas infelizmente o FPS foi perdendo uma grande quantidade de jogadores a cada dia e a situação do jogo ficou complicada, com alguns momentos batendo menos 4 mil jogadores simultâneos no Steam.

Com a chegada da atualização, horas atrás Halo Infinite bateu um novo pico de jogadores, com 21,403 no total, e agora conta somente com 10,241. Vale a pena deixar claro que o pico mais alto de jogadores de Halo é normalmente na parte da noite, mas mesmo assim foi um crescimento muito baixo em comparação com suas primeiras semanas de lançamento.

Até mesmo no Xbox, o jogo não está se destacando mais. Paul Tassi, jornalista da conhecida Forbes, compartilhou uma imagem, mostrando que Halo nem mesmo chegou ao top 10 após o lançamento da temporada 2.

I’m hoping this list is lagging because if Halo Infinite season 2 arrived and it isn’t even back in the top 10 most played Xbox games, that’s very not good pic.twitter.com/fZFSJ4GPUn — Paul Tassi (@PaulTassi) May 4, 2022

O futuro do modo online do Halo Infinite é bastante complicado, e vai chegar num momento onde o jogo contará somente com os fãs mais fiéis, jogando diariamente.