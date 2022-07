Jogo entre Fortaleza x Palmeiras é encerrado por apagão no Castelão

Em um jogo que não terminou por conta de um apagão de energia na Arena Castelão, Fortaleza e Palmeiras entraram em campo com realidades bem diferentes e não conseguiram sair do 0 a 0. O empate sem gols, é verdade, pode ser creditado ao ótimo desempenho dos dois goleiros, Fernando Miguel e Weverton. Do lado alviverde, o time começou o jogo como líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as quartas de final da Libertadores e a poucos dias de decidir em casa, no clássico contra o São Paulo, quem é que avança na Copa do Brasil.

Do lado do time cearense, o cenário era mais “dolorido”: eliminado na Libertadores no meio de semana, o time amargava a lanterna do torneio nacional e vai decidir quem avança no mata-mata da Copa do Brasil na próxima quarta-feira – ao menos, a equipe está com uma boa vantagem no clássico com o rival Ceará após a vitória no jogo de ida por 2 a 0

O destaque negativo da partida foi a própria Arena Castelão. Primeiro, o gramado está em péssimas condições, que atrapalharam o desenvolvimento da partida. Outro problema grave foi no fim do jogo – aos 44 minutos, um apagão elétrico atingiu a arena, paralisando a partida. Informado pela administração do estádio que a energia não seria restabelecida, o árbitro Wilton Sampaio determinou o encerramento da partida.

O Palmeiras se mantém na liderança do Brasileirão com 30 pontos conquistados e viu o rival, Corinthians, encostar na tabela. Após vencer o Flamengo em casa, o Timão chegou a 29 pontos e retomou a vice-liderança do Atlético-MG, que empatou com o São Paulo e está em terceiro, com 28. O Fortaleza segue na lanterna com apenas 11 pontos ganhos.

Veja o momento da queda de energia