Jogo exclusivo de PlayStation pode estar chegando ao Xbox Game Pass

Dando ainda mais forças ao rumor, parece que os jogadores conseguiram encontrar a localização exata de onde a imagem foi de perfil do Xbox Game Pass foi tirada em Death Stranding.

Hoje mais cedo tivemos os anúncios que chegariam ao Xbox Game Pass na segunda quinzena do mês de Agosto, no entanto, a Microsoft afirmou que ainda teria algumas surpresas guardadas para os jogadores.

Agora a empresa atualizou o perfil do PC Game Pass nas redes sociais e o novo avatar tem dado o que falar. O fundo utilizado fez os jogadores lembrarem do jogo Death Stranding de Hideo Kojima.

Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, os jogadores parecem acreditar que a conta está fazendo um teaser de que Death Stranding pode estar chegando ao serviço. Seria essa a surpresa que a Microsoft afirmou que teria guardado?

Lembrando que a conta é referente ao PC Game Pass, o que significa que o jogo deve chegar ao serviço apenas no PC, já que a conta do Xbox não conta com um teaser similar e o jogo também não encontra-se disponível na plataforma.

Hideo Kojima atualmente conta com uma parceria com a Microsoft para o desenvolvimento de um jogo. A chegada de Death Stranding no serviço talvez seja fruto dessa parceria. E você, gostaria de ver Death Stranding chegando ao serviço?