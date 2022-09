Jogo mais aguardado para Xbox Game Pass ganha novo vídeo de gameplay

Lies of P é uma das maiores surpresas dos últimos meses, recentemente o jogo ganhou diversas novidades sobre o seu combate, história, gráficos e entre outras coisas.

Para quem está animado com o jogo, a boa notícia é que o canal oficial da IGN no YouTube acabou de compartilhar um novo vídeo com 31 minutos de duração, dando uma amostra do que o jogo tem a oferecer.

Vale a pena destacar que o vídeo foi dividido em duas partes, com a segunda parte sendo divulgada na segunda-feira, além disso, o vídeo conta com a presença do diretor do projeto.

O vídeo é completo e mostra praticamente tudo que o jogo oferece, e sem nenhum tipo de corte. No gameplay ele funciona bem, assim como os outros souls-likes disponíveis no mercado.

Além disso, podemos ver claramente que Lies of P foi bastante influenciado por Bloodborne, com sua atmosfera, mas a desenvolvedora tentou criar algo único ao combinar com elementos do universo de Pinóquio.

Uma das novidades presentes em Lies of P são as escolhas, o jogo contará com um sistema de “mentiras”, no qual afeta o gameplay, dependendo das escolhas do jogador.

Lies of P está em desenvolvimento para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Game Pass e Xbox Series X|S, mas não possui data de lançamento.