Jogos da Activision Blizzard chegando no Xbox Game Pass

Com as notícias recentes de que o Xbox enviou todas as informações solicitadas à FTC sobre o grande acordo da Activision Blizzard, estamos começando a ficar empolgados com a perspectiva de os títulos da editora chegarem ao Xbox Game Pass. Claro, sabemos há algum tempo que o Xbox espera trazer o maior número possível de jogos da Activision Blizzard para a biblioteca, mas agora que o acordo pode ser fechado em um futuro próximo, tudo está começando a parecer real.

Quando descobrimos a aquisição pela primeira vez, a Microsoft disse que o acordo deveria ser concluído em algum momento entre julho de 2022 e junho de 2023. Naturalmente, com uma fusão desse tamanho, muitos de nós esperávamos que 2023 fosse o cronograma mais provável. O fato de poder ser agora este ano está nos deixando tontos com o crescimento do Xbox Game Pass. Então, com isso em mente, razões pelas quais estamos realmente empolgados com a Activision Blizzard no Xbox Game Pass, obviamente temos alguns títulos excelentes da Blizzard no Xbox Game Pass, como Overwatch, Diablo e outros, mas um grande número de seus títulos também são apenas para PC, principalmente devido à forma como funcionam com controles e afins.

Um grande bônus que receberemos assim que a Activision entrar a bordo é a amplitude do talento dos desenvolvedores espalhados pelos muitos estúdios da empresa. Claro, a maioria deles atualmente está trabalhando em Call of Duty de alguma forma, mas o Xbox pode embaralhar as coisas para que algumas dessas equipes sejam liberadas para outros projetos.