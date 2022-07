Jogos da Activision Blizzard podem chegar em breve ao Xbox Game Pass

Numa revelação surpreendente para todos, a Microsoft anunciou em Janeiro deste ano que estaria adquirindo a Activision Blizzard. Após vários meses de espera, a aquisição agora parece estar pronta para ser analisada pela FTC, Comissão Federal de Comércio dos EUA.

A Microsoft confirmou recentemente que respondeu ao segundo pedido de documentos feito pelo FTC. Isso significa que agora o governo dos Estados Unidos tem 30 dias para pedir novas informações da empresa ou finalmente aprovar a aquisição.

Caso a FTC acabe não solicitando mais nenhum documento, a Microsoft estará um passo mais perto de ser dona da Activision Blizzard, com a compra podendo ser aprovada já no mês de Agosto.

Ainda essa semana tivemos a aprovação da aquisição da Bungie pela Sony, com a dona da franquia Destiny agora fazendo parte da PlayStation. No entanto, a Microsoft ainda precisará receber permissão do conselho Europeu para que a compra seja finalmente concluída.

Se a aquisição da Activision Blizzard for aprovada, isso significa que grandes franquias como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch e Crash Bandicoot agora farão parte da Xbox.