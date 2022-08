Jogos estudantis do CSJE 2022

O Colégio São João Evangelista (CSJE) entende que o esporte é um excelente caminho para promover o trabalho em equipe, a dedicação, a disciplina e a integração entre os alunos.

E por isso, neste ano foi promovida a XXX edição dos Jogos Escolares do CSJE. As competições têm como objetivo incentivar a interação social e esportiva entre os estudantes, educadores e familiares.

Os jogos compõem o projeto que envolve todos os segmentos e equipes da unidade educacional.

As comemorações dos Jogos Escolares do CSJE, tiveram a abertura na quadra do colégio no dia 25 de agosto, data que também se comemorou o dia do Soldado. Na oportunidade o Colégio São João Evangelista concedeu uma homenagem, tendo o 1º Sgt Jemersson do exército brasileiro, carregando e acendendo a pira dos jogos, num evento que celebra ao cinquentenário do trabalho desenvolvido pelas irmãs.

Houve também a execução do Hino Nacional do Brasil, seguido pelo juramento do aluno Guilherme do 2º ano. Consecutivamente, tiveram às apresentações das danças.

Coreografias criativas, abordaram temáticas que envolveram SAÚDE, EDUCAÇÃO, CIDADANIA.

O colégio incluiu o tema da campanha da fraternidade, que neste ano retrata a Educação.

Profissionais que atuam no seguimento de educação física, fizeram a composição da mesa de jurados, sendo eles Pedro Tiago, Nathaniela Sales, Kelly Rocha, Evellyn Mendonça e Alex Ribeiro.

Várias apresentações ficaram por conta dos alunos da educação infantil e fundamental anos iniciais, que elaboraram as atividades recreativas e todos receberam medalhas.

O evento estendeu durante os dias 25, 26 e 27 de agosto, com os anos finais e médio, tendo como conclusão a entrega de troféu para o 1º e 2º lugar.

Acompanhe nossa galeria com imagens do evento.