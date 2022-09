Jogos lançamentos da Ubisoft agora podem chegar por apenas R$ 350

Nessa geração vimos várias empresas, como Sony e Take Two, aumentando o preço dos seus jogos de $60 para $70 dólares, o que obviamente acarretou em um grande aumento no Brasil também.

Agora chegou a vez da Ubisoft aumentar o preço de seus jogos. A gigante francesa anunciou que deixará de cobrar o valor de $60 dólares em seus grandes lançamentos a partir de agora, mudando para o atual preço padrão de $70 dólares.

Alguns dos jogos terão o mesmo preço que a concorrência. Os grandes jogos AAA custarão $ 70 dólares.

Skull and Bones, o próximo grande lançamento da Ubisoft marcado para 8 de novembro de 2022, já irá adotar esse novo preço, sendo cobrado $70 dólares por esse título multiplayer naval da empresa.

A mudança será apenas para os grandes lançamentos da empresa, jogos menores terão um preço decidido de acordo com a produção, como o recém anunciado Assassin’s Creed Mirage, no qual será cobrado $50 dólares.

Com esse aumento no valor em dólar, é bem provável que os jogos da Ubisoft agora comecem a custar R$ 350 no Brasil, o novo preço padrão para lançamentos no país, ao menos nos consoles.