Jogos que podemos esperar no Xbox & Bethesda Showcase 2022

Dia 12 de Junho finalmente a Xbox & Bethesda Showcase 2022, grande evento da Microsoft onde a empresa deverá anunciar suas novidades em jogos. Mas o que será que podemos esperar para o evento?

Para ajudar a termos uma ideia do que podemos ver, um usuário separou uma lista completa com todos os projetos já anunciados e também os grandes rumores do que os estúdios da Microsoft estariam trabalhando.

343 Industries

Project Tatanka (Rumor) – Um Battle Royale em desenvolvimento para Halo Infinite em parceria com a Certain Affinity (Fonte: Windows Central)

Halo: The Endless (Marca Registrada) – Registrado pela 343, possível nova campanha

Novo Projeto de Halo (Rumor) – Novo projeto separado de Halo Infinite (Fonte: Jez Corden)

The Coalition

Nova IP (Rumor) – Nova IP feita na Unreal Engine 5, um jogo menor que Gears (Fonte: Jeff Grubb)

Gears 6 (Rumor) – Novo capítulo da franquia Gears que deve ser lançado após nova IP (Fonte: Jeff Grubb)

The Gears Collection (Rumor) – Coletânea de todos os jogos da franquia em um pacote, similar ao MCC (Fonte: Tom Warren)

Turn 10

Forza Motorsport Reboot (Anunciado Oficialmente) – Novo Forza Motorsport desenvolvido em uma nova versão da engine Forza Tech

Rare

Everwild (Anunciado Oficialmente) – Nova IP da Rare liderado pelo diretor de Banjo Kazooie

Golden Eye 007 (Rumor) – Um remaster em HD de Golden Eye 007 (Fonte: Jeff Grubb)

Mojang

Minecraft Spinoff #1 (Teaser) – Mojang fez teaser de dois spin-offs de Minecraft no estilo pixel art

Minecraft Spinoff #2 (Teaser) – Mojang fez teaser de dois spin-offs de Minecraft no estilo pixel art

Playground

Fable (Anunciado Oficialmente) – Reboot da série Fable pela Playground Games

Expansões de Forza Horizon 5 (Anunciado Oficialmente) – Duas expansões futuras para Forza Horizon 5 como parte do passe de expansão

Ninja Theory

Hellblade 2 (Anunciado Oficialmente) – Sequência de Hellblade Senua’s Sacrifice

Project Mara (Anunciado Oficialmente) – Jogo de terror psicológico supostamente em primeira pessoa

The Initiative

Perfect Dark (Anunciado Oficialmente) – Reboot de Perfect Dark que está sendo desenvolvido em parceria com a Crystal Dynamics

Undead Labs

State of Decay 3 (Anunciado Oficialmente) – Novo jogo da franquia State of Decay desenvolvido na Unreal Engine 5

Compulsion Games

Project Midnight (Rumor) – Nova IP single-player em terceira pessoa com foco na narrativa ambientado em um cenário gótico e sombrio (Fonte: Windows Central)

Project Velvet (Rumor) – Segundo projeto do estúdio para ser lançado após Project Midnight (Fonte: Jez Corden)

Obsidian Entertainment

Grounded (Acesso Antecipado) – RPG de sobrevivência com insetos gigantes. Encontra-se atualmente em acesso antecipado, com lançamento marcado para esse ano

Avowed (Anunciado Oficialmente) – RPG em primeira pessoa ambientado no universo de Pillars of Eternity

The Outer Worlds 2 (Anunciado Oficialmente) – Sequência de The Outer Worlds

Pentiment / Project Missouri (Rumor) – RPG sem combate ambientado no século 16 com foco na resolução de assassinatos do diretor de Fallout New Vegas (Fonte: Windows Central Report e Jeff Grubb)

Fallout New Vegas 2 (Rumor) – Microsoft and Obsidian estariam discutindo planos para uma sequência de Fallout New Vegas (Fonte: Jeff Grubb)

InXile

Project Cobalt (Rumor) – RPG Steampunk em primeira pessoa feito na Unreal Engine 5 (Fonte: Windows Central)

Projeto Secundário (Rumor) – Segundo projeto do estúdio que teria entrado em pré-produção no final de 2020 (Fonte: Brain Fargo)

Double Fine

Múltiplos Novos Projetos (Teaser) – Tim Schafer havia afirmado que o estúdio estaria trabalhando em múltiplos projetos novos, com um deles podendo ser multiplayer

World’s Edge

Age of Mythology DE (Rumor) – Uma versão refeita de Age of Mythology (Fonte: Jeff Grubb e Jez Corden)

Xbox Game Studios Publishing

As Dusk Falls da Interior Night (Anunciado Oficialmente) – Drama interativo sobre duas famílias em uma pequena cidade do Arizonas

Contraband da Avalanche (Anunciado Oficialmente) – Jogo cooperativo sobre ladrões situado nos anos de 1970

Project Dragon da IO Interactive (Rumor) – RPG fantasioso com conexão online que irá durar 10 anos (Fonte: Windows Central e Jeff Grubb)

Project Indus da Oxide Games (Rumor) – Jogo de estratégia 4x em turno similar a Civilization (Fonte: Windows Central)

Killer Instinct da Bandai Namco (Rumor) – Novo jogo de luta sequência do reboot de Killer Instinct (Fonte: Windows Central )

Project Shaolin da Brass Lion (Rumor) – RPG de ação corpo a corpo em terceira pessoa com tema Wu-Tang com cooperativo para 4 jogadores (Fonte: Windows Central e Jeff Grubb)

Project Belfry da Stoic Studio (Rumor) – Jogo de ação side scrolling similar a Dragon’s Crown com um estilo de arte semelhante a Princess Mononoke (Fonte: Windows Central e Jeff Grubb)

Kojima Project da Kojima Productions (Rumor) – (Developer : Kojima Productions) – Jogo em Nuvem desenvolvido por Hideo Kojima (Fonte: Venturebeat)

1 vs 100 da AltSpace (Rumor) – Novo jogo de 1 vs 100 (Fonte: Venturebeat Report)

Project Vonnegut / Shadowrun (Rumor) – Um novo título baseado no universo de Shadowrun (Fonte: Jeff Grubb)

Project Suerte da Certain Affinity (Rumor) – Jogo inspirado na franquia Monster Hunter (Fonte: Windows Central e Jeff Grubb)

Arkane

Redfall (Anunciado Oficialmente) – Shooter de mundo aberto para até 4 jogadores com foco em vampiros

Project BlackSky (Rumor) – Segunda franquia em desenvolvimento na Arkane Austin planejada para 2023 (Fonte: Vazamento do GeForce)

Bethesda Game Studios

Starfield (Anunciado Oficialmente) – Próximo grande RPG single-player da Bethesda e a primeira franquia nova nos últimos 25 anos

Elder Scrolls VI (Anunciado Oficialmente) – Próximo jogo da popular franquia de RPG Elder Scrolls

SpyTeam (Marca Registrada) – Uma nova IP que estaria em desenvolvimento em um dos estúdios secundários da Bethesda

ID Software

Novo Projeto (Rumor) – Novo projeto da ID que dizem ser Quake (Fonte: Vaga de emprego)

Machine Games

Wolfenstein 3 / Project Relic (Rumor e Teaser) – Uma sequência de Wolfenstein II: The New Colossus (Fonte: Vazamento do GeForce e Pete Hines)

Indiana Jones (Anunciado Oficialmente) – Novo jogo baseado na franquia Indiana Jones com Todd Howard no papel de produtor executivo

Tango Gameworks

Project Hibiki (Confirmado) – Novo jogo de John Johanas, diretor de The Evil Within 2, em desenvolvimento (Fonte: Entrevista com Shinji Mikami e Vazamento do GeForce)

Zenimax Online