Jogos via streaming está disponível agora para Xbox One e Xbox Series X|S no Brasil

Uma ótima notícia para todos os brasileiros que possuem um Xbox One e Xbox Series S|X e são assinantes do Xbox Game Pass Ultimate. Hoje o Xbox Brasil confirmou que o XCloud já está disponível nos consoles.

Até então, o XCloud estava disponível no Brasil apenas via computador, celulares e tablets, mas agora você poderá curtir tudo diretamente do seu console. Com o XCloud você não precisa perder horas e horas baixando um jogo para testar e no fim não gostar.

A novidade que muitos esperavam: Xbox Cloud Gaming (Beta) está disponível no Brasil para consoles Xbox Series X|S e Xbox One. Jogue agora sem instalar.

Ainda mais fácil experimentar novos jogos! Saiba mais:https://t.co/L9vfEtncc5 pic.twitter.com/Bd7Aw3RgTs — XboxBR (@XboxBR) April 13, 2022

A Microsoft também lembra que ao você utilizar o XCloud no Xbox One, será possível jogar os títulos que estão disponíveis apenas no Xbox Series S|X, como Microsoft Flight Simulator e The Medium.

Vale lembrar que o XCloud faz parte do Xbox Game Pass Ultimate e caso você deseje testar o serviço de streaming de jogos, basta ligar seu console, procurar o ícone de nuvem e dar início ao seu próximo jogo favorito.

Por fim, a Microsoft dá a entender que agora o XCloud possui mais servidores disponíveis, então diga adeus para as terríveis filas chatas que ninguém merece. A Microsoft também agradece a comunidade por chegar até aqui, pois foi um longo caminho.