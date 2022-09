Jojo Todynho esclarece briga ao vivo com Blogueirinha durante entrevista no Rock in Rio

A cantora Jojo Todynho viralizou nas redes sociais ao discutir ao vivo com a influenciadora Blogueirinha durante uma entrevista que aconteceu no último sábado, 10, no Rock in Rio 2022. A vencedora de “A Fazenda 12” rebateu Blogueirinha após ela provocar Jojo dizendo que está seguindo o marido da cantora, o militar Lucas Souza, nas redes sociais. “Estou seguindo seu marido”, disse a influenciadora. “Que bom, mas não esqueça que sou maluca, problemática, deixo careca. Comigo o ‘bagulho’ é frenético”, respondeu a dona do hit Que Tiro Foi Esse. “Calma, Jojo. É só chegar uma menina mais bonita que você que já fica desse jeito”, debochou Blogueirinha. “Mais bonita que quem? Deixa eu falar uma coisa para você, não existe uma mulher mais mulher que a outra. Eu me acho mulher para caralh*”, gritou a cantora.

A influenciadora mandou a cantora abaixar o tom de voz e Jojo respondeu que estava sendo afrontada: “Se ponha no seu lugar”. Blogueirinha é conhecida por produzir conteúdo de humor nas redes sociais, mas não ficou claro se a discussão entre ela e Jojo foi real. Na manhã deste domingo, 11, a cantora fez uma live no Instagram esclarecendo o assunto. “Se fosse alguma coisa de verdade, o Multishow na hora ia interferir. Gente, não tem nada disso. A Blogueirinha foi no meu programa, é minha amiga. Se vocês não acompanham a Blogueirinha, vocês não sabem, ela é uma personagem. A Blogueirinha é isso, ela zoa tudo mundo, ela brinca com todo mundo. A Blogueirinha é terrorista”, falou. Com a repercussão do vídeo, a influenciadora procurou Jojo para se desculpar. “Tadinha, ela me mandou direct [dizendo]: ‘Amiga, desculpa’. Eu falei: ‘Para de loucura’”, contou a artista.