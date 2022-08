Jojo Todynho lança novo álbum com mescla de samba e pagode

A cantora Jojo Todynho lançou, nesta sexta-feira, 19, o álbum “Jojo Como Você Nunca Viu”. O novo trabalho, no qual foram regravadas músicas de outros artistas, a musa do funk se arrisca, pela primeira vez, no samba e no pagode. Jojo comentou que o público conhecerá a sua capacidade com o novo álbum. Em entrevista ao Gshow, ela disse que sofre preconceito com a voz. Segundo a cantora, já recebeu milhares de críticas. “As pessoas ficam com um preconceito comigo, dizendo que ‘a Jojo não canta nada’ e isso me magoa. Agora vou mostrar para elas que, realmente, o funk não me dava a oportunidade de mostrar meu talento. Com o pagode, cantando tudo que eu gosto, estou mostrando um lado da Jojo que muitos nunca viram”, comentou. “Eu penso nesse álbum desde 2017, quando entrei na gravadora. Nesse percurso de músicas e shows, foi ficando em modo de espera para ser lançado no momento certo”, explicou.