Jojo Todynho se pronuncia e critica Caio Castro: “Mulheres, tirem Caios da vida de vocês”

Babado! Na manhã desta quinta-feira (28), após a Dra. Deolane Bezerra se pronunciar sobre a fala de Caio Castro, Jojo Todynho também utilizou suas redes para dar uma opinião sincera sobre a fala do ator. Em entrevista ao podcast “Sua Brother”, Caio revelou que não gosta de se sentir obrigado a pagar a conta em seus encontros. Sua fala logo repercutiu na internet.

+ Caio Castro se pronuncia após polêmica: “Erro de compreensão”

Em publicação no Instagram, Jojo deixou um recado para todas as mulheres. “Mulheres, recado do dia: trabalhem, estudem, se valorizem e tirem ‘Caios’ da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar. Eu falo com propriedade. Nenhum homem com quem me envolvi, tive perspectiva de me casar ou ter família, sabe por quê? Não me tratariam da forma que eu mereço”, explicou a influencer.

Jojo ainda relembrou um conselho dado pela sua sogra. “Meu marido é f*da, faz das tripas o coração para me agradar. Imagina quem ganha o triplo dele e ainda quer rachar a conta? Me lembro como se fosse hoje, minha sogra me disse: ‘Se meu filho te tratar da forma que me trata, você está bem’. Entendeu?”, relembrou a musa

“Por isso, falo para vocês mulheres: se valorizem. A nossa gilete no peso custa caro. Se colocar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante. Ser mulher custa caro, ter mulher custa mais ainda. Se valorizem e valorizem a mulher que vocês tem”, concluiu Jojo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho ainda elogiou seu marido na publicação

Jojo ainda aproveitou a publicação para elogiar seu marido, Lucas Souza. “Te amo maridão. Se você começar a vender curso de como tratar uma mulher, ficará bilionário”, escreveu influencer, que ainda ganhou uma resposta carinhosa do amado: “Eu te amo meu amor! Toda mulher deve ser tratada da melhor forma possível”.

Veja o que está rolando no mundo dos famosos:

+ Caio Castro se pronuncia após polêmica: “Erro de compreensão”

+ Larissa Tomásia fala sobre fama após BBB: “me blindando em relação a isso”

+ Roberto Carlos se pronuncia sobre vídeo que viralizou: “Quando fico com reiva, nem a Juma segura”

BOMBOU: MIRELLA surge CHORANDO e choca FÃS ao CONTAR sobre VIAGEM à INGLATERRA









” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>