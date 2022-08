Jojo Todynho tem reação inusitada ao ganhar serenata do marido: “Canta”

Jojo Todynho arrancou gargalhadas dos seus seguidores após compartilhar seu marido, Lucas Souza, fazendo uma serenata para ela. Nesta quarta-feira (17), a artista surgiu na varanda de sua casa, no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, enquanto o empresário deu um “show” na rua.

A funkeira foi filmada por uma amiga enquanto se derretia pelo marido. “Canta pra mim”, pediu Jojo para Lucas.

Ela ainda brincou ao perceber que ele havia trocado a letra repentinamente: “Já trocou de música” disse a artista. “Eu te amo”, se declarou o militar. “Também te amo”, respondeu a cantora.

Jojo Todynho muda de ideia sobre gravidez Jojo Todynho contou aos seus seguidores das redes sociais que mudou de ideia sobre engravidar. A cantora contou que não está pronta para ter filhos no momento e revelou que colocará o DIU novamente.

“Eu vou botar o DIU de volta porque não estou mais no objetivo de engravidar. Eu estou em um momento de muito trabalho, vou me consolidar onde eu quero, na empresa que estou entrando agora e na que estou abrindo. Mais para frente, eu engravido. Queria muito agora, mas não tem como”, revelou ex-fazendeira.

