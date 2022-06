Jorge Aragão dá entrada em hospital do Rio de Janeiro para passar por cirurgia

A assessoria de imprensa de Jorge Aragão confirmou na tarde desta quarta-feira, 8, que o cantor de 73 anos deu entrada no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para passar por uma cirurgia na vesícula, que vinha adiando por mais de dois anos por causa da pandemia. “Aragão tranquiliza os seus fãs, afirmando que está bem e que sua ida ao hospital se trata de um problema de um problema na vesícula, que já o incomodava desde 2020, mas não pode ser tratado cirurgicamente devido a Covid-19. Aragão agradece, ainda, o carinho e preocupação do seu público e junto com sua equipe, se compromete a manter todos informados sobre seu estado. Muito Obrigado pela carinho de todos”, diz a nota.