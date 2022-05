Jorge Jesus deve assinar com o Fenerbahçe por apenas uma temporada

Segundo o jornal AS, da Espanha, o técnico português Jorge Jesus assinará nas próximas horas desta terça-feira com o Fenerbahçe, da Turquia. O contrato com o clube turco será de apenas uma temporada e o treinador receberá um salário de 7 milhões de euros.

Ainda de acordo com o periódico, a escolha pelo tempo curto de contrato partiu de Jorge Jesus, que prefere ver como se adapta à equipe e se alcança os objetivos almejados com o Fenerbahçe. Em caso de sucesso, as partes conversarão para uma possível renovação ao final da temporada.

O técnico português, em contato com a diretoria do clube turco, já está planejando possíveis reforços. O meia português William Carvalho, hoje no Real Betis e que atuou sob o comando de Jorge Jesus pelo Sporting, é um dos nomes que interessam. O mesmo acontece com o atacante suíço Haris Seferovic, do Benfica.

Jorge Jesus está sem clube desde dezembro de 2021, quando teve seu contrato rescindido com o Benfica em comum acordo com a diretoria do clube. O treinador comandou a equipe de Portugal, nesta segunda passagem, por 83 jogos e venceu 52 deles, com 183 gols marcados e 80 sofridos.

Passagem vitoriosa pelo Brasil

O treinador ficou conhecido no Brasil pela sua passagem no Flamengo, entre 2019 e 2020, quando o foi o técnico de campanhas vitoriosas. Jorge Jesus esteve à frente da equipe em 57 partidas e venceu 43, com apenas quatro derrotas. Pelo time rubro-negro, conquistou cinco títulos, entre eles um Campeonato Brasileiro e uma Copa Libertadores.