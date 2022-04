Jorge Jesus é recebido por torcedores do Flamengo em chegada ao Rio

Dois anos após deixar o Flamengo, o treinador Jorge Jesus está de volta ao Brasil. Na manhã desta quarta-feira (27), o português desembarcou na cidade do Rio de Janeiro para acompanhar o desfile das escolas campeãs do carnaval e reencontrar amigos.

Na chegada ao aeroporto do Galeão, Jesus foi recebido e festejado por torcedores do Rubro-Negro, entre eles um sósia, que segurava um cartaz escrito “gratidão eterna”.

Jorge Jesus foi treinador do Flamengo entre 2019 e 2020. Sob o comando da equipe carioca, conquistou Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.

Aos 67 anos, o português está livre no mercado desde que deixou o Benfica, no fim de 2021. Recentemente, chegou a ser sondado por clubes brasileiros, como o Atlético, o Corinthians e o próprio Flamengo. No entanto, optou por seguir sem clube.

Enquanto isso, sob o comando do técnico Paulo Sousa, compatriota de Jorge Jesus, o Flamengo segue se preparando para enfrentar a Universidad Católica, no Chile, às 19h desta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.