Jornada de Otorrinolaringologia discute os impactos da COVID-19

A V Jornada de Imersão da Otorrinolaringologia da Bahia, acontecerá nos dias 1º e 2 de abril, no centro de convenções do Fiesta Bahia Hotel, em Salvador.

O evento reúne profissionais de vários estados brasileiros e traz como um dos temas da sua programação os impactos da pandemia na especialidade. O médico otorrinolaringologista e coordenador da jornada, Dr. Pablo Marambaia, ressaltou a importância de reconhecer o trabalho dos otorrinos que atuaram na linha de frente no combate à pandemia.

“Dentre os vários assuntos, falaremos sobre as repercussões da COVID-19 na atividade médica e no ensino médico durante os últimos dois anos. A pandemia alterou a vida de todos nós, principalmente a dos médicos que enfrentaram a doença de frente para atender a população.” explica o especialista.

A pandemia provocou reestruturações profundas nos sistemas de cuidados de saúde em todo o mundo. A Otorrinolaringologia representa uma das muitas especialidades cuja atividade clínica e cirúrgica sofreu alterações, em virtude das medidas impostas.

Ainda conforme o Dr. Pablo Marambaia, “as cirurgias eletivas, por exemplo, precisaram ser suspensas em diversos momentos, impactando não somente em atraso no tratamento dos pacientes, mas também, no ensino dos médicos em especialização”, afirma.

Além disso, será abordada no evento, as mudanças ocasionadas no ensino médico com a pausa de algumas atividades presenciais e a suspensão de cirurgias.

No decorrer do evento, será lançada a nova edição do livro Atlas de Otorrinolaringologia de autoria dos fundadores do INOOA, Dr. Otávio Marambaia e Dr. Amaury Gomes, e do diretor técnico Dr. Pablo Marambaia.

A publicação traz nas 300 páginas registros do corpo clínico com casos reais de pacientes do INOOA. Os exemplares podem ser adquiridos durante a jornada ou na sede do INOOA da Av. ACM, informações pelo 71 3270-8011, www.inooa.com.br.