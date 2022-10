Jornal revela que De Jong está furioso com sua situação no Barcelona

O Barcelona pode ter um problema sério dentro de seu vestiário nesta temporada. Pelo menos é o que afirma o jornal Daily Mail, que afirma que o meia Frankie De Jong está furioso com a sua situação no clube. Depois de ter sua possível transferência para o Manchester United frustrada, o jogador está insatisfeito com o pouco tempo dentro de campo.

Segundo o portal, o holandês está revoltado com sua situação. Tudo começa pelo fato dele não ser titular absoluto no meio campo da equipe, hoje composto pelo veterano Sergio Busquets e os jovens Pedri e Gavi. Nesta temporada De Jong tem apenas 10 partidas e um gol marcado. Segundo a publicação, De Jong acreditava que teria papel de protagonista nesta temporada com a camisa do clube catalão.

O Daily Mail afirma que ele não concorda com a forma com que está sendo utilizado pelo técnico Xavi, com poucas oportunidades nos principais jogos da temporada, tanto no Campeonato Espanhol como na Champions League.

A novela começou ainda na janela de transferências. Tentando se adequar as regras financeiras impostas pela La Liga, jogador e o clube começaram a se desentender diante da proposta de renovação de contrato. A diretoria do Barça considerou inviável as condições apresentadas pela equipe do jogador. Esse posicionamento já causou danos na relação, já que o holandês tinha aceitado uma redução salarial considerável para ajudar nesta nova realidade.

De Jong teria forçado sua permanência, mesmo com o clube ouvindo interessados no jogador, já que precisava do dinheiro para reequilibrar suas contas. Manchester United e Chelsea pintaram como principais interessados. O clube de Manchester largava na frente por ter Erik ten Hag como treinador, ele e o meia já tinham trabalhado juntos no Ajax.

Com a atual situação, no entanto, De Jong teria perdido o desejo de permanecer na Espanha e considera como real a possibilidade de deixar o Barcelona na próxima janela e reforçar os Red Devils.

Diante do Real Madrid, no domingo (16/10), De Jong deve começar a partida no banco. O Barcelona lidera o Espanhol com 22 pontos, mesma pontuação que o grande rival. Na Champions o clube passa por sufoco. Com o empate em 3 x 3 diante da Inter de Milão, a equipe é a 3ª na classificação do grupo C. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Barça corre o risco de não avançar para as oitavas de final.

