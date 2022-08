Jornalisa do Hora da Venenosa da Record sobre demissão: “Surpresa”

Embora sejam um ramo bem específico, as emissoras de TV são uma empresa como qualquer outra estão sempre visando o faturamento. Nos últimos anos várias estrelas da Globo, Record e SBT foram dispensadas, sendo a medida tomada para enxugar os gastos. Nos últimos dias a apresentadora Ana Paula Portuguesa, contratada da emissora de Edir Macedo e substituta de Amim Khader no “Hora da Venenosa RJ”, foi desligada do canal.

Em recente entrevista ao portal UOL, a famosa deu detalhes de como foi mandada embora e desabafou: “Enfim, fui pega de surpresa, não esperava. Mas acontece. Estava lá há quase 3 anos. Fiz as férias do Amin e depois continuei no programa. E até li agora num site que a audiência era ruim, mas pelo contrário. Diversas vezes conseguimos ficar em 1º lugar. Acho que as coisas mudaram por lá”, disse a apresentadora.

