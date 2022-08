Jornalismo local, acessível e sem preconceito

Fazer um outro jornalismo, com narrativas e histórias que valorizam personagens, histórias e lutas de pessoas das periferias de Salvador. É esse o objetivo da newsletter lançada pelo coletivo Entre Becos, nascido após um projeto da Agência Mural em Salvador.

O grupo Entre Becos distribuirá uma newsletter quinzenal e gratuita com reportagens produzidas por comunicadores de diferentes bairros populares soteropolitanos.

As diversidades, potências e iniciativas periféricas soteropolitanas são pauta principal do coletivo, que será quinzenal, com reportagens contrapondo as narrativas violentas e estereotipadas sobre esses bairros.

O grupo é formado por jornalistas, cientistas sociais e agentes culturais periféricos, sob a coordenação de quatro mulheres: Brenda Gomes, Bruna Rocha, Rosana Silva e Gabrielle Guido. A edição 0 da newsletter foi lançada no dia 3 de Agosto e foi disponibilizada no link da plataforma.

Uma das fundadoras do coletivo, a produtora cultural e fotojornalista Gabrielle Guido explica que o projeto também conta com uma lista de transmissão no WhatsApp, por ser uma ferramenta muito utilizada e de fácil escoamento do material. “Partimos das histórias dos bairros onde moramos. Somos 4 fundadoras e outros 9 correspondentes de bairros como Sussuarana, Itapuã, Engenho Velho de Brotas e Federação, Garcia, Nordeste de Amaralina”, detalha Gabrielle.

“A ideia é que a gente receba pautas das pessoas. Pedimos para nos enviarem essas histórias, depois conversamos com as pessoas do bairros e desenvolvemos a pauta”, explica a fotojornalista sobre a apuração das pautas.

Jornalista, Brenda Gomes explica que a utilização da newsletter e WhastApp como pontos de partida também passou pelo lado financeiro: são duas ferramentas de custo acessível, para que o coletivo consiga manejar e oferecer ao público.

Além disso, e principalmente falando do WhatsApp, é uma plataforma muito utilizada pelos públicos que o coletivo pretende atingir. “A gente está observando, mas querendo entrar em outros espaços, crescer e uma das ações que pensamos enquanto coletivo é nós aproximar de escolas, faculdades, associações para falar da importância do jornalismo local. Quanto mais gente falando bem de nossos bairros, melhor. É um sonho de jornalismo democrático que queremos compartilhar com outras pessoas”, diz Brenda.

A primeira edição da newsletter vai contar sobre a história de um projeto de preservação das memórias do bairro de Valéria, no Subúrbio Ferroviário. Sem dar muitos spoilers para não ‘tomar furo’, Gabrielle explica que ficou feliz de ter contato com a iniciativa justamente por se tratar de um bairro em que o noticiário é coberto de sangue e notícias ruins.

“Um lugar onde as notícias são muito pesadas e quando a gente fala que é de lá as pessoas falam que é pesado. E aí encontramos esse projeto, que atua fazendo um trabalho com a terceira idade, algo muito interessante”, disse.

Nascendo de um sonho de amenizar brechas no acesso à informação por parte das periferias, o Entre Becos almeja se viabilizar para oferecer conteúdos que valorizem boas histórias da favela e de seus moradores. “Esses espaços são capazes de construir narrativas que geram bem viver para a comunidade e fazem parte da história oficial da cidade. As periferias estão dentro de Salvador, não à parte, e por lá acontecem coisas que são frutos de histórias de gente que luta e trabalha”, diz Brenda.



Saiba quem faz o coletivo acontecer

Lucas Barbosa

Licenciado em Ciências Sociais, Mestre em Antropologia, Doutorando em Estudos Étnicos Raciais, Educador Social e Redutor de Danos do Programa Corra pro Abraço Juventude-Comunicação Interativa (CIPÓ). Professor, pesquisador, Coordenação de projetos sociais, mobilizador de jovens, articulação política territorial. Atuou enquanto jornalista da agência Mural, e hoje faz parte do coletivo jornalista entre becos. Integra a organização Biblioteca Comunitária Zeferina Beiru há 8 anos no bairro do Arenoso.

Brenda Gomes

Brenda Gomes é jornalista pós-graduada em Gestão de Projetos. Em seu portfólio apresenta publicações em veículos de comunicação voltados para direitos das juventudes, mulheres e pessoas pretas, exemplo disso são suas colaborações na Revista Afirmativa e para a Agência Mural de Jornalismo de Periferias. Hoje compõe o coletivo Entre Becos, que desenvolve reportagens quinzenais sobre as periferias de Salvador.

Bruna Rocha

Estudante de jornalismo, fotógrafa, mulher negra e cria do Nordeste de Amaralina. Gosto de ler, ter boas conversas e risadas, amo conhecer novos lugares e pessoas. Acredito que a comunicação é uma espaço revolucionário e sendo aplicada com ética ela quebra barreiras.

Eduardo Machado

Eduardo Machado é jornalista ativista antirracista e pesquisador em políticas públicas nas áreas de segurança pública, juventude e promoção de igualdade racial. Desenvolve trabalhos de assessoria de imprensa para organizações do Movimento Negro. É educador referência e articulador político no projeto Juventude Negra e Participação Política, na ong Cipó Comunicação Interativa. Trabalhou como correspondente do território do Subúrbio Ferroviário de Salvador na Agência Mural. Candomblecista, Pai de Kaiyê e Ogan do Ilê Axé Torrun Gunan.

Gabrielle Guido

Correspondente do bairro de Itapuã, é produtora cultural pela Universidade Federal da Bahia, artista visual e está se especializando em Educação Digital pela UNEB. É sócia fundadora da teia!, produtora voltada para impacto social.

Joyce Melo

Cria de Sussuarana, Joyce Melo é jornalista, Executiva da plataforma Pagode Por Elas, Cofundadora do Informativo Dendicasa, um noticiário dentro do aplicativo WhatsApp. A empreendedora é ainda repórter da Agência de Notícias da Favela e Terra Comunidade, atuou como repórter correspondente da Agência Mural em Salvador e realizou a direção de comunicação do Festival de Mapping e Pagodão, Mete Dança Digital.

Moisés. A. Neuma

Cineasta, roteirista e técnico de som do Engenho velho de Brotas. Foi o articulador e fotógrafo da agencia Mural em Salvador. Adora literatura Brasileira, Anime/mangá e Carnaval.

Laís Lopes

Graduanda em Jornalismo e correspondente do Nordeste de Amaralina, em Salvador-BA. Acredito que a comunicação é revolucionária, e é a potência capaz de dar voz aquele que não consegue falar.

Rosana Silva

Reside no bairro de Pernambués. Formada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, e Humanidades, com ênfase em Política e Gestão da Cultura. Repórter correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias (2020-2021). Tem trabalhado em projetos relacionados à área de comunicação, artes e cultura.