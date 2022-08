Jornalista detona cantora gospel após fala sobre cura de depressão e gera climão ao vivo

Durante o programa ao vivo “Encontro“, a cantora gospel, Isadora Pompeo, foi duramente criticada e repreendida ao relacionar depressão e suic*dio com “falta de Deus“. A fala aconteceu enquanto a cristã comentava as críticas que recebeu após o fim do seu relacionamento com o jogador Thiago Maia.

“Eu poderia passar por isso e deixar que tudo isso me matasse, acabasse com a minha vida, eu poderia viver uma depressão e passar por um suicídio, mas a diferença é que eu tenho um Deus, que dentro de mim trabalha com uma verdade tão grande que ele não faz eu acreditar nas mentiras que o diabo diz sobre mim”, disse a cantora. “O diabo declara que eu sou uma derrotada, não vou mais conseguir, não adianta sair da cama, ninguém mais vai te aceitar, as redes sociais não são um lugar pra você, enquanto Deus diz: ‘não, você é amada, você é querida, eu te perdoo, a minha verdade está sob você, vá e não peques mais”, afirmou.

Meu deus essa Isadora Pompeo falando que curou depressao com Deus, olha minha cara, ele pode até ter que ajudado MAS NÃO SEJA IRRESPONSÁVEL DE DIZER QUE FOI SÓ ISSO!! O negócio já é dado como frescura aí me vem em rede nacional falando isso

O desserviço que é em plena Globo a Isadora Pompeo relacionando depressão com “falta de Deus” #Encontro

Depois do intervalo comercial do matinal, Michelle Loreto fez questão de corrigir a cantora: “Isadora, você tava falando sobre depressão, né? Você falou do ponto de vista da religião. Como eu falo muito de saúde aqui, eu queria dar um serviço para o pessoal“, começou a apresentadora do “Bem Estar”, explicando o que é a doença.

“A depressão é um problema biológico desencadeado por algum fator ambiental. A depressão é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, se você está passando por um momento de depressão ou acha que está com depressão, você tem que procurar um profissional para te ajudar”, continuou.

“Nas unidades de saúde, você pode conversar com seu médico, ginecologista, clínico geral, ou procurar um psiquiatra. Na maioria das unidades de saúde têm programa de terapia, de psicólogos. Tem uma fila grande, mas vale a pena para você ter esses dois balanços. Eu posso falar não só como uma jornalista de saúde, mas como uma estudante de psicologia porque estou fazendo psicologia. A sua saúde mental é extremamente importante para a sua saúde geral. Procure um médico, se precisar de medicamento, tudo bem.”, finalizou a jornalista.

Isadora aproveitou o momento e afirmou: “Eu também procurei um profissional, não foi só às custas da religião (…) É um combo, somos corpo, alma e espirito”.

Relembre o término do casamento do casal: Na época, Isadora Pompeo compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories explicando que o término do casamento foi decisão de Thiago Maia, jogador do Flamengo.

“Uma coisa que não ficou clara é que a decisão do divórcio não partiu de mim. Não fui eu que quis divorciar. Eu lutei pelo casamento e tentei de todas as formas, mas a cabeça já estava formada. Então, eu simplesmente aceitei”, esclareceu após uma pergunta de um seguidor.

A cantora gospel também acrescentou: “Também não estou aqui para me vitimizar e dizer que eu sou perfeita e não erro. Com certeza errei, em muitos aspectos”.

