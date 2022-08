Jornalista sofre ataque surpresa durante reportagem e ‘agressor’ é elogiado

A cada dia que passa, vários repórteres são atacados por pessoas que reivindicam os partidos políticos durante a transmissão ao vivo.

No entanto, uma jornalista, do jornal The Guardian de Moscou, na Rússia, fazia uma entrada ao vivo, quando foi surpreendida por um ataque e teve de interromper a notícia que passava aos telespectadores.

O ‘agressor’ era um golden retriver, que pulou na frente da câmera e pegou o microfone da repórter. O ‘furto’ do cachorro deixou a comunicadora sem reação nos primeiros segundos, mas logo em seguida, teve de correr atrás do seu aparelho.

O cachorro foi elogiado por vários internautas, que adoraram a surpresa e viralizaram o vídeo nas redes sociais.