A novela Pantanal já tem o seu desfecho definido, ao menos na Globo, isso porque Travessia, sua substituta, já começou a ser gravada. Há pessoas do elenco da novela que já estão pensando em seus futuros trabalhos, além das férias, é o caso de José Loreto.

O intérprete de Tadeu estaria sendo cotado para a próxima novela das sete para ser o filho de ninguém menos que Renata Sorrah.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Vai na Fé é a trama que entrará no lugar de Cara e Coragem quando a mesma terminar. Algo que está previsto para o começo do ano que vem. A novela está sendo desenvolvida por Rosane Svartman.

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

O post José Loreto é cotado para ser filho de Renata Sorrah em próxima novela apareceu primeiro em Metrópoles.