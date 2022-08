José Loreto encanta ao exibir bastidores das gravações de Pantanal

José Loreto usou sua conta do Instagram para compartilhar uma sequência de fotos dos bastidores da novela Pantanal. Nesta terça-feira (30), o ator, que interpreta Tadeu na trama, encantou a web ao registrar seus colegas de elenco.

+ Pantanal: Filó escuta desabafo de Zefa e coloca Tadeu contra a parede

Os fãs de Pantanal ficaram mais ansiosos para os próximos capítulos da novela. “Nossos estúdios e externas de todos os dias que nos dais hoje!! Amém!! Amo vocês PantaLovers!!!”, escreveu José na legenda. “Amo tanto que até dói”, comentou Alanis Guillen. “tapa na bunda mermao!!!!”, comentou Guito.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Rafa Kalimann revela detalhes de início de namoro com José Loreto Rafa Kalimann resolveu revelar como reencontrou José Loreto e começou a namorar o ator. Durante o podcast ‘PodDelas’, a apresentadora contou que os dois se reencontraram durante o Domingão do Huck, e que o clima foi bem diferente.

“A gente já tinha se falado muito rápido antes por amigos em comum. No Domingão, a gente se olhou e falou ‘eita, está diferente’. Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois”, disse Kalimann.

Confira as últimas novidades da TV:

+ Jade Picon comenta sobre rotina de gravações da novela Travessia: “Nem imaginava”

+ Pantanal: Após escutar desabafo de Tadeu, Zefa decide se entregar ao peão

+ Pantanal: Zaquieu encara sua primeira comitiva, ao lado de Alcides, Tibério e Tadeu