Jota Quest chega à Concha com turnê que celebra os 25 anos da banda

Já se passaram 27 anos desde que Encontrar Alguém estourou nas rádios do Brasil. A música, do primeiro álbum do Jota Quest, marcou o início da trajetória da banda, que viria a se tornar uma das mais conhecidas do pop brasileiro. E, como a pandemia não permitiu celebrar os 25 anos de carreira dos mineiros, só agora, com dois anos de atraso, é que Rogério Flausino e sua turma estão rodando o Brasil para celebrar o aniversário do quinteto.

Neste domingo, é a vez dos fãs soteropolitanos participarem das comemorações, no show Jota 25 – De Volta ao Novo, que chega à Concha Acústica. No repertório, estão os clássicos do grupo, além de canções recentes, que estarão no décimo álbum do Jota, como A Voz do Coração, Imprevisível e Te Ver Superar.

O guitarrista Marco Túlio reconhece que a turnê é marcada por uma inevitável nostalgia, especialmente na hora de ouvir as canções mais antigas.

“Vamos contar a nossa história não só através da música, embora seja o mais importante. Mas temos um trabalho audiovisual para dar dimensão ao sentimento de toda essa trajetória”, revela o músico.

Rafael Conde, diretor criativo da turnê, defende que as canções da banda conectam as pessoas. “E é nos shows que isso tudo explode, gerando experiências incríveis. Após 25 anos de presença, essa dinâmica deles acaba por gerar uma viagem pessoal profunda entre o passado, o presente e o futuro dos fãs. É a partir dessa perspectiva sensorial que estamos preparando esta grande festa de energia e emoção”.

O repertório, no entanto, terá, ao menos uma surpresa, que Marco Túlio chama de “momento flutuante”: “É uma música que a gente decide bem perto do show e ensaia no camarim, pouco antes de se apresentar. Mas a escolha depende do momento, da passagem de som, da atmosfera…”. O guitarrista garante que a surpresa é também para os próprios músicos e que a canção escolhida tem uma relação com a cidade onde a turnê está.

Da Bahia, Marco guarda uma passagem especial:

“Fizemos uma apresentação num trio elétrico, que foi uma aventura fantástica. Ficamos maravilhados, é uma lembrança que trago com muita alegria e até orgulho de fazer parte dessa festa tão fantástica, que é o Carnaval”.

Nestes 27 anos, a formação da Jota Quest segue intacta: além de Marco e Flausino, a banda tem PJ (baixo), Paulinho Fonseca (bateria) e Márcio Buzelin (teclado). O guitarrista reconhece que não isso não é comum, mas diz também que não há muito segredo para que a convivência entre os cinco dê certo. “Nós temos uma sintonia em torno do mesmo objetivo e aao longo dos anos, a gente vai compreendendo uns aos outros. Torna a relação mais amistosa, apesar das divergências”, diz Marco.

Informações

Turnê Jota 25

Quando: 28 de agosto de 2022 (domingo), 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

Arquibancada 1º lote: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Arquibancada 2º lote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Arquibancada 3º lote: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Camarote: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

VENDAS: Site da SYMPLA e bilheteria do TCA