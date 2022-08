Jove, de Pantanal, é acompanhado por affair em show especial e assume: “Estamos nos conhecendo melhor”

Jesuíta Barbosa, o Jove de Pantanal, esteve no show especial de 80 anos de Caetano Veloso, acompanhado do novo affair, Cícero Ibeiro. O casal já foi fotografado juntos na praia do Leblon, na Zona Sul da cidade, mas não quis aparecer com o affair durante o evento.

Sempre discreto, o ator confirmou o romance. Cícero, em entrevista para o “Gshow”, afirmou que: “Estamos nos conhecendo melhor” e devem manter a descrição durante todo o relacionamento. Confira cliques do casal na praia do Leblon:

Jesuíta Barbosa e Cícero Ibeiro são flagrados juntos na praia do Leblon, no Rio de Janeiro (Reprodução/Internet)

Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen estão juntos? Ator explica boato! Jesuíta já declarou em outras entrevistas que é bissexual, mas que não costuma rotular esse tipo de relação. “Não fico nesse rótulo de celebridade, não me interesso em divulgar a minha intimidade. Isso não tem nada a ver com o meu ofício. São fases da vida”, comentou em entrevista à GQ.

Recentemente, o ator Jesuíta, interprete de Jove e Alanis Guillen, que vive a Juma em Pantanal, foram vistos trocando carinho nos bastidores da novela. Vale lembrar que seus personagens vivem um romance na novela das nove da Globo. Na época, o casal negou que estivessem juntos. Mas, na comemoração do aniversário da Alanis, os dois foram vistos dando um selinho e os fãs ficaram animados com a possibilidade de ver o casal fora das telinhas também!

