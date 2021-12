Jovem cadeirante está entre vítimas resgatadas pelo 17º GBM em Angical

Sociedade



Publicado em 29 de dez de 2021 e atualizado às 14:08

O rapaz de 18 anos ficou ilhado com a família na zona rural do município, após o volume da água das chuvas danificar uma ponte

Um jovem de 18 anos portador de necessidades especiais foi resgatado por bombeiros militares do 17º Grupamento (GBM/Barreiras), nesta terça-feira (28), após toda a família ficar ilhada no Povoado de Ouriçangas, zona rural da cidade de Angical, oeste do estado. As fortes chuvas provocaram a inundação de estradas e a danificação da ponte sobre a BA-465, impossibilitando que deixassem o local. As equipes precisaram utilizar um barco para retirar as vítimas.

A família reside na cidade de Luís Eduardo Magalhães e passava o período festivo na casa de parentes quando foi surpreendida pela enchente. Após o salvamento eles foram deixados aos cuidados de um abrigo montado pela prefeitura no centro do município.

Na mesma região, a guarnição do 17º GBM foi responsável pelo resgate de uma idosa ilhada na localidade conhecida como São Joaquim. Ela precisou ser socorrida em uma maca e levada para atendimento médico em uma ambulância.

“Essas pessoas estavam na zona rural quando a barragem de Ouriçangas excedeu o volume da água. Com isso, pontes caíram e as estradas que ligam a cidade de Angical foram destruídas, deixando esses moradores ilhados. Nós fomos aos locais e fizemos esses resgates”, detalhou a subcomandante da unidade, major Reijane Dantas dos Santos Martins.

Na cidade de Barreiras, a unidade realizou o resgate de 37 pessoas nas localidades de Barreiras Norte, Surupita e Morada da Lua de Baixo.

Fotos: Divulgação SSP