Jovem de 18 anos é encontrada morta e seminua em córrego do DF

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta nesta quinta-feira (2/6) em um córrego que fica na divisa do município de Santo Antônio do Descoberto (GO) com Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima estava seminua.

O local onde a jovem foi encontrada fica é comumente utilizado por banhistas. Segundo a corporação, duas jovens encontraram o corpo e avisaram o ocorrido a um homem que procurou pela ajuda de um policial militar.

O caso é investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Segundo o delegado Pablo Aguiar, chefe da circunscricional, a garota estava sem calça ou calcinha, mas não tinha marcas de violência sexual. “A gente acredita que ela possa ter sido morta afogada”.

Conforme já foi apurado pela delegacia, a jovem foi vista durante a noite na região do município goiano. “Agora a gente está trabalhando para saber quem pode ter sido o autor do crime”, detalha.

