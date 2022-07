Jovem de 18 anos é morto a tiros durante festa na BA; vídeo

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na Praça Astor Duarte, no bairro de Pirajá, no município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, por volta das 4h20 do último domingo (10).

Quando policiais chegaram, Raí Jesus da Silva já estava sem sinais vitais, segundo a Polícia Militar. O momento foi capturado por câmeras de segurança do local.

Nas imagens, o jovem está em pé, conversando com o autor do crime. O suspeito saca a arma e dispara duas vezes contra a vítima, que vai ao chão. O momento gerou correria na festa.

Em seguida, o suspeito guarda a arma na cintura e é empurrado por uma mulher de blusa verde. Um homem de camisa branca o abraça e o retira do local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e realização da perícia.

A autoria e motivação são investigadas pela Polícia Civil.