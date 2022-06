Jovem de 18 anos é preso por aplicar golpes do pix falso em Conceição do Coité

Um jovem de 18 anos, acusado de praticar golpes do pix falso, foi preso, nesta terça-feira (31), por policiais da Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, ele cometia os crimes através de grupos de compras e vendas nas redes sociais.

O acusado escolhia as vítimas na internet, que colocavam telefones para vender, então ele entrava em contato com as pessoas e comprava os aparelhos. Como pagamento, enviava comprovantes falsos de pix ou transferências bancárias. Depois, pedia para pessoa entregar o telefone a algum mototáxi ou motoristas de transporte alternativos. Ao todo, 14 celulares foram recuperados com o criminoso.

O golpe era aplicado em pessoas de várias cidades da região, como Conceição do Coité, Serrinha, Riachão do Jacuípe e Retirolândia. O rapaz foi levado para a DT, onde segue custodiado à disposição da Justiça. Os aparelhos recuperados também estão na unidade e serão devolvidos aos proprietários mediante apresentação do boletim de ocorrência.