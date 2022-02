Jovem de 19 anos morre vítima de afogamento

Destaque



Publicado em 9 de fev de 2022 e atualizado às 14:24

Uma morte por afogamento foi registrada na manhã desta quarta-feira (09) fevereiro, na região do bairro São Bernardo, em Itamaraju.

A vítima foi um jovem de 19 anos identificado por Lucimar dos Santos Campos, que teria ido tomar banho às margens do Rio Jucuruçu que corta a cidade, no último dia 07 de fevereiro, quando ocorreu o trágico.

Relatos dão conta que moradores da localidade tentaram salvar o jovem, mas as correntezas acabaram levando o corpo para a área mais funda do rio.

O grupamento do corpo de bombeiros foi notificado e mergulhadores isolaram uma área do rio, onde buscas foram promovidas, mas somente na manhã de hoje o corpo foi localizado boiando as águas.

A Polícia Civil foi comunicada do óbito e agentes do Departamento da Polícia Técnica realizaram a remoção do corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itamaraju onde passará por necropsia antes de ser liberado à família para o velório e sepultamento.