Um homem, de 21 anos, morreu esfaqueado no pescoço na noite desta sexta-feira (20/5) em frente à padaria Meu Sonho, na quadra central da Fercal, em Sobradinho II. A vítima era Gabriel de Almeida Silva, conhecido como Gabrielzinho.

Mais sobre o assunto Distrito Federal Um morre e dois são esfaqueados após confusão em bar do DF



Distrito Federal Briga termina com homem esfaqueado dentro de ônibus no DF



Distrito Federal Editor da Globo esfaqueado, Gabriel Luiz posta foto e agradece carinho



Distrito Federal Homem de 33 anos é atacado e esfaqueado na Praça dos Orixás



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu à ocorrência. Ao chegarem no local, constaram que o rapaz já estava morto. O suspeito de cometer o crime ainda não foi identificado e fugiu do local.



homicído fercal Ele morreu após levar uma facada no pescoço

Reprodução/John Goneli

homicídio fercal 2 Segundo a PMDF, ele tinha passagens pela polícia

Reprodução homicídio fercal 3 A vítima era Gabriel de Almeida Silva

Reprodução

0

Segundo informações dos militares, Gabriel tinha várias passagens pela polícia. O homicídio é investigado pela 35ª DP (Sobradinho II).

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Jovem de 21 anos morre após levar facada no pescoço em rua do DF apareceu primeiro em Metrópoles.