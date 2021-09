Jovem de 23 anos de Itamaraju tira a própria vida, número 188 pode ajudar na prevenção

Destaque



Publicado em 10 de set de 2021 e atualizado às 10:39

As condições impostas durante a pandemia do COVID-19, implicaram em elevação de caso depressivos Brasil a fora. Nestes últimos dias pequenos municípios tem sofrido com situações de pessoas que tentaram ou consumaram atos contra a própria vida.

Campanhas como o “SETEMBRO AMARELO”, buscam conscientizar e orientar pessoas que possuem um quadro similar que procure um dos canais de ajuda.

Desta vez um jovem rapaz com apenas 23 anos e morador do bairro Urbis III, em Itamaraju, chegou a utilizar as redes sociais como ferramenta de despidida, mobilizando amigos que destinaram até a localidade (na cidade de Prado), encontrando Jhonata Ramos Rocha, sem vida.

As entidades similares ao Centro de Valorização da Vida (CVV), relataram que a BAHIA sofreu uma grande elevação de casos, em Itamaraju não é diferente com crescimento destas taxas.

Pessoas que passam por alguma angustia poderão realizar ligações para o número 188. Sendo atendidos por voluntários que dão apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. Eles recebem treinamento adequado e não precisam ter formação em psicologia. Todas as ligações são sigilosas.

Hoje, de qualquer município do país é possível ligar, inclusive de celular, para o 188 do CVV, em parceria como Ministério da Saúde.

A cada hora uma pessoa tira a própria vida no Brasil, cerca de 11 mil suicídios são registrados por ano.