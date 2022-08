A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu, neste domingo (14/8), inquérito para investigar a morte do estudante de engenharia mecânica Phelipe Francisco Lourenço, de 24 anos, após evento na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, na noite do último sábado (13/8). Segundo o boletim de ocorrência, a causa da morte foi parada cardíaca.

De acordo com a família, o jovem deixava a festa “Muvuca” na noite deste sábado depois de ser retirado do lago. Ele teria marcas de agressão pelo corpo. Encaminhado ao pronto-socorro, ele não resistiu. Amigos realizaram protesto, no começo da tarde deste domingo, para cobrar explicações.

Leia a reportagem completa no Banda B, parceiro do Metrópoles.

O post Jovem de 24 anos morre após festa universitária no Paraná apareceu primeiro em Metrópoles.