Jovem Dionísio se junta ao The Killers em supershow de 7 horas no DF

Os cinco amigos curitibanos Bernardo Pasquali (voz), Bernardo Hey (teclados), Gabriel Mendes (bateria), Gustavo Karam (baixo) e Rafael Dunajski (guitarra) resolveram contar a história de um cliente de um bar que podia ser visto dormindo pelos cantos ia catalputá-los para a fama. O hit Acorda Pedrinho apresentou a banda Jovem Dionísio para o Brasil e, no dia 14 de novembro, eles estarão no show do The Killers, na Arena BRB/Mané Garrincha, em Brasília – compre aqui seu ingresso.

Com milhões de plays, Acorda Pedrinho é um dos principais hits de 2022. O Jovem Dionísio se une ao Capital Inicial e aos Raimundos para tocar ao lado dos norte-americanos do The Killers. Junto dos DJs da festa Play!, os grupos promoversão uma festa com mais de 7 horas de duração. As entradas custam a partir de R$ 120 e podem ser parceladas em 10x sem juros no cartão.

Além disso, a estrutura do espetáculo terá o maior palco já construído no Distrito Federal, além de um esquema de iluminação, LED e som jamais experimentados pelos fãs. Interessou? Então você pode adquirir o ingresso pela internet ou na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 Norte (de frente para o Eixinho).

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Metrópoles Music (@metropolesmusic)

Os ingressos para o supershow do The Killers já estão à venda desde a última segunda-feira (3/10). Além da variedade de preços, outra boa notícia para quem não quer perder essa megaperformance é que, com a apresentação de um documento funcional (crachá ou carteira profissional), servidores e funcionários públicos federais e distritais pagam meia-entrada.

A banda norte-americana promete superperformance com grandes hits, a exemplo de sucessos como Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human e When You Were Young.

Entre as opções disponíveis para assistir ao show do The Killers, estão:

Cadeira Superior

– Meia-Entrada: R$ 120

– Inteira: R$ 240 Cadeira Inferior

– Meia-Entrada: R$ 320

– Inteira: R$ 640

Pista

– Meia-Entrada: R$ 280

– Inteira: R$ 560

Pista VIP

– Meia-Entrada: R$ 440

– Inteira: R$ 880

Hospitality

– Meia-Entrada: R$ 400

– Inteira: R$ 800

Metrópoles Music Com a entrada no ramo do entretenimento, o Metrópoles Music vai trazer para a capital federal grandes espetáculos nacionais e internacionais do mundo da música. O objetivo é fomentar o entretenimento e, assim, proporcionar alegria e momentos de diversão para a população.

The Killers

No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garrincha. As vendas para o público em geral começaram na segunda-feira (3/10). Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em 10 vezes, sem juros. Vendas no site da Eventim (www.eventim.com.br), na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 Norte (de frente para o Eixinho). O post Jovem Dionísio se junta ao The Killers em supershow de 7 horas no DF apareceu primeiro em Metrópoles.